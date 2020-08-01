Минздрав откорректировал список «зеленых» и «красных» стран

С 1 августа в Украине начала действовать новая классификация стран «зеленой» и «красной» зон, которая определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста после возвращении из-за границы, также вступили в силу новые правила возвращения.

Отныне в «красный список» Украина включая государства, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Или же если прирост числа инфицированных в них за последние 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30%. Ранее Украина принимала во внимание количество активных больных с коронавирусом на 100 тысяч населения.

Учитывая новое распределение, Минздрав в субботу утром опубликовал обновленный список государств «зеленой» и «красной» зоны. Данные указаны по состоянию на 31 июля.

В страны «зеленой» зоны вошли Украина, а также такие государства как Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия.

В «красную зону» вошли Китай, Венгрия, Грузия, Германия, Чехия, Болгария, Албания, Черногория, Польша, Франция, Россия. Полный список доступен по ссылке.

Следует подчеркнуть, что статус курортных стран, принимающих у себя украинцев, по сравнению с последним пересмотром не изменился. Албания, Болгария и Черногория остались «красными», а Турция, Египет и Хорватия — «зелеными».

Как сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, по новым правилам с 1 августа люди, которые приезжают из страны «зеленой зоны», без самоизоляции и без проведения тестов проходят на территорию Украины.

Все прибывшие в Украину из «красной зоны» обязаны или пойти на 14 дней в изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования. Такое требование в отношении полиса не касается иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, лиц, признанных беженцами, или граждан, нуждающихся в дополнительной защите. Также это не касается работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, и военнослужащих вооруженных сил государств-членов НАТО.

Минздрав будет обновлять список стран со значительным уровнем распространения COVID-19 каждые 7 дней.