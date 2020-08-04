В новом министерстве Урусского будет работать до 300 человек

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины будет насчитывать до 300 работников, а заместителями главы министерства после проверок должны стать Валерий Иващенко, Виталий Немилостивый, Тарас Коваленко и Юрий Петровский.

Об этом вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский рассказал в интервью изданию Defense Express.

«Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины уже создано и получило печать. Сейчас решаются бюрократические вопросы, например, положение и кадры. Министерство должно быть компактным, речь идет о 150 человек на первом этапе и максимум до 300 специалистов в дальнейшем. В то же время мы не должны допустить разрыва в передаче функций между Минэкономики и вновь созданным министерством, в частности в деле государственного оборонного заказа», — сообщил вице-премьер.

Уруский заверил, что не будет искусственно раздуто руководящее звено министерства, которое включает четырех заместителей, а кандидаты на должности уже отобраны. После прохождения всех проверок и собеседований ими должны стать Валерий Иващенко, Виталий Немилостивый, Тарас Коваленко и Юрий Петровский, добавил он.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла постановление о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.