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Власти Польши призвали население сообщать о сомнительных семенах из Китая

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Власти Польши призвали население сообщать о сомнительных семенах из Китая

Полиция Польши обратилась к гражданам страны с просьбой информировать правоохранительные органы в случае получения сомнительных посылок из Китая, содержащих семена. Об этом заявил в среду Польскому агентству печати пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Мариуш Чарка. О случаях получения таких посылок поляками сообщало Польское общественное телевидение.

Государственная служба по охране здоровья растений и семян на своем официальном сайте разместила информацию о поставках из Китая, содержащих немаркированные семена. «Изначально такие посылки появились в США, затем они достигли Европы и, наконец, Польши», — говорится в сообщении.

По словам Чарки, до сих пор полиция не получала сообщений от граждан о получении немаркированных семян из Китая. Польское телевидение, однако, о таких случаях информировало, подчеркивая, что получатели ничего из этой страны не заказывали. «Если кто-то получит такую посылку, просим связаться с ближайшим полицейским подразделением или Государственной службой по охране здоровья растений и семян лично или по телефону», — отметил представитель полиции.

Власти Польши также рекомендуют уничтожать подозрительные семена. «С точки зрения фитосанитарной безопасности, самый простой метод — сжигать эти семена. Предпочтительно делать это в домашней печи или камине, или, если возможно, в металлическом контейнере, например, в ведре», — рекомендуют эксперты из службы по охране растений и семян.

Как предупреждают специалисты, такие семена нельзя высеивать. «Семена неизвестного происхождения и, самое главное, с неизвестным фитосанитарным статусом могут быть источником новых, опасных для растений вредных организмов, которых пока нет в стране и ЕС. Такие организмы, например, грибки, бактерии, вирусы и т. д., представляют потенциальную угрозу для растений, выращиваемых и растущих в природе в данном районе. При благоприятных условиях для развития и отсутствии естественных врагов и ограничивающих факторов они могут прижиться, вызывая экономические и экологические потери», — подчеркивается в сообщении Государственной службы по охране здоровья растений и семян.

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Государственный инспектор защиты растений и семян Агнешка Сахайдак считает, что в случае негативного развития ситуации речь может идти даже о биотерроризме. «В случае, если сорняки или болезни прижились бы, что повлекло бы большие потери, то это можно рассматривать как биотерроризм», — цитирует ее слова Польское телевидение.

Польша, Китай, семена
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