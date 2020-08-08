Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания на пост президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия не хочет, чтобы он был переизбран по посту главы государства на второй срок.

«Я последний человек, кого Россия хотела бы видеть президентом », - сказал он на брифинге в Белом доме, пояснив, что занимает «очень жесткую позицию» в отношении Москвы.

Так президент США ответил на вопрос, что он думает о заявлении американской контрразведки относительно попыток России повлиять на будущие выборы главы государства. В нем говорилось, что Москва пытается «продвинуть» Трампа, а его основного соперника Джо Байдена, напротив, «очернить», используя для этого «целый ряд мер».

«Мне все равно, кто что говорит», — заявил Трамп. В качестве примера «суровых» мер Вашингтона в отношении России он напомнил о санкциях против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также об увеличении расходов на оборону НАТО и укрепление Вооруженных сил США.

По словам Трампа, также его переизбрания «меньше всего хотят» Китай и Иран.

При этом он заявил, что некоторые СМИ в своих публикациях на международные темы в первую очередь обращают внимание на Россию, а не Китай.

«А разве не Китай является более серьезной угрозой?» — спросил президент.