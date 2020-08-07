Луцк переходит из «красной» в «оранжевую» карантинную зону, а Тернополь – в «желтую»

На заседании комиссии ТЭБ и ЧС принято решение перевести с субботы, 8 августа, города Луцк и Тернополь из «красной» карантинной зоны в «оранжевую», сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Пока было принято решение, это позволяют эпидемиологические показатели, город Луцк из „красной“ зоны перевести в „оранжевую“. Этот перевод состоится с завтрашнего дня, с 8 августа», — сказал Степанов по итогам заседания комиссии ТЭБ и ЧС относительно установления уровней эпидемической безопасности распространения COVID-19 в пятницу вечером, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, сообщил он, эпидемиологические показатели также позволяют перевести из «красного» в «желтый» уровень эпидемиологической опасности город Тернополь.

«Это решение также произойдет с завтрашнего дня, 8 августа», — добавил Степанов.