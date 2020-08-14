Премьеры Чехии и Польши собирают руководство ЕС на консультации по Беларуси

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш провел переговоры с польским коллегой Матеушем Моравецким, по итогам которых главы правительств призовут руководство ЕС провести срочные консультации по ситуации в Беларуси.

Об этом Бабиш сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.

«Мы предложим председателю Европейского совета срочно провести видеоконсультации членов Европейского совета по ситуации в Белоруссии», — подчеркнул чешский премьер.

В пятницу министры иностранных дел стран ЕС проведут видеоконференцию, на которой, в частности, обсудят ситуацию в Беларуси. В ходе встречи будет обсуждаться в том числе вопрос возможных санкций против Минска.