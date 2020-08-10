Премьер Польши хочет созвать чрезвычайный саммит ЕС по Беларуси

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой провести чрезвычайный саммит Европейского союза, посвященный ситуации в Беларуси после состоявшихся в этой стране президентских выборов. Соответствующее заявление распространено в понедельник на официальном сайте польского правительства.

«Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер Матеуш Моравецкий в письме главе Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвал организовать чрезвычайный саммит ЕС в связи с событиями в Беларуси», — указано в сообщении.

«После президентских выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа 2020 года, власти использовали силу против своих граждан, которые добиваются перемен в стране. Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе. Отсюда — инициатива главы польского правительства о том, чтобы этим вопросом занялся Европейский совет», — отметила пресс-служба премьера Польши.

Вечером в день президентских выборов 9 августа в Беларуси прошли массовые протесты противников действующего президента Александра Лукашенко, завершившиеся столкновениями с силами правопорядка в центре Минска. Противостояние продолжалось почти четыре часа.

Согласно обнародованным в понедельник предварительным данным ЦИК Беларуси, Лукашенко набрал 80,23% голосов, Светлана Тихановская — 9,90%. Остальные три кандидата получили менее 2% голосов.