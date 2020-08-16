В Минске пройдет митинг в поддержку Лукашенко

В Минске пройдет «митинг солидарности» в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщила в Facebook провластная общественная организация «Белая Русь».
«Сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс. На митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря», — говорится в сообщении.
В то же время местный портал Tut.by сообщил, что в митинге принуждают участвовать работников бюджетных организаций и военнослужащих.
«Некоторым удается отказаться по тем или иным причинам, а некоторым — нет, потому что грозят увольнением. Люди опасаются, что могут быть совершены провокации», — пишет портал.
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