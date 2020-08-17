Банки сокращают кредитование по программе доступных кредитов

Банки-партнеры Фонда развития предпринимательства (ФРП) на минувшей неделе в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» заключили 207 новых соглашений на 666 млн грн, тогда как неделей ранее выдали 236 «доступных кредитов» на 864 млн грн, сообщило Министерство финансов в понедельник.

Согласно сообщению на сайте ведомства, в целом со старта программы в феврале и по 17 августа уполномоченные банки выдали 2,198 тыс. кредитов на 4,893 млрд грн.

Отмечается, что за минувшую неделю портфель инвестиционных кредитов, выданных банками-партнерами ФРП, вырос на 50,4 млн грн — до 921,228 млн грн, тогда как наибольшим спросом продолжают пользоваться займы на рефинансирование ранее взятых кредитов, объем которых за указанный период возрос на 593 млн грн — до 3,885 млрд грн.

Кроме того, в рамках специального антикризисного кредитного пакета программы, который был введен правительством на время действия карантина, бизнес уже получил кредитов на 89,9 млн грн.

По данным Минфина, по состоянию на 17 августа лидерами по сумме заключенных договоров в рамках программы являются Райффайзен банк Аваль (880,37 млн грн), Креди Агриколь Банк (815,332 млн грн) и Кредобанк (704,749 млн грн).

Уточняется, что значительную долю в кредитных портфелях этих банков в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» занимают кредиты на рефинансирование, в частности, у Райффайзен банка Аваль — 97%, Креди Агриколь Банка — 100%, Кредобанка — 94%.

Минфин добавил, что инвестиционные кредиты более уверенно выдают госбанки. В частности Укргазбанк в рамках госпрограммы прокредитовал бизнес на 604,365 млн грн (из из них 70% — инвестиционные кредиты), Ощадбанк — на 295,946 млн грн (86%) и ПриватБанк — на 387,764 млн грн (62%).

Уполномоченными в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» по состоянию на 17 августа являются 18 банков: Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, банк «Львов», ПУМБ, Кредобанк, Альфа-Банк, банк «Альянс», ТАСкомбанк, банк «Восток», Поликомбанк, Мегабанк, Райффайзен Банк Аваль, банк «Глобус», Креди Агриколь Банк, а также ОТП Банк и Кредитвест Банк, уточнил Минфин.

Как сообщалось, по данной программе предприниматели могут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет. При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту — ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие малых и средних предприятий, годовой доход которых не превышает 100 млн грн.

Кроме того, программа включает «антикризисную часть», в частности это кредитование производителей лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования под 3% годовых, а также рефинансирование кредитов клиентов, пострадавших из-за негативных тенденций в экономике (льготный период погашения тела кредита до конца 2020 года, компенсационная ставка до конца марта 2021 года составит 0% — все проценты за этот период будут компенсироваться государством, максимальная сумма кредита не ограничена).

С марта 2020 года госпрограмма также предусматривает частичные кредитные гарантии ФРП, которые могут покрывать до 50% суммы кредита для действующего бизнеса и до 80% — для стартапов.