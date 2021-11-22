По программе «Доступные кредиты 5-7-9%» выдали уже более 72 миллиардов

С момента старта госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдали 27 203 кредита на общую сумму 72,3 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Из общей суммы 8,66 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, 41,1 млрд грн — в качестве антикризисных кредитов, 22,5 млрд грн — выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов.
При этом за прошлую неделю в рамках программы выдали 381 кредит на общую сумму 1,32 млрд грн.
Всего же с момента старта «5-7-9%» представители микро, малого и среднего предпринимательства (ММСП) получили от уполномоченных банков 27 203 кредита на сумму 72,3 млрд грн.
Программа 5-7-9% реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), который на сегодняшний день заключил соглашения о сотрудничестве с 39-ю банками на условиях компенсации процентов.
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