По программе «Доступные кредиты 5-7-9%» выдали уже более 72 миллиардов

С момента старта госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдали 27 203 кредита на общую сумму 72,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Из общей суммы 8,66 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, 41,1 млрд грн — в качестве антикризисных кредитов, 22,5 млрд грн — выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов.

При этом за прошлую неделю в рамках программы выдали 381 кредит на общую сумму 1,32 млрд грн.

Всего же с момента старта «5-7-9%» представители микро, малого и среднего предпринимательства (ММСП) получили от уполномоченных банков 27 203 кредита на сумму 72,3 млрд грн.

Программа 5-7-9% реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), который на сегодняшний день заключил соглашения о сотрудничестве с 39-ю банками на условиях компенсации процентов.