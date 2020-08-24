В Минске задержали двух членов президиума Координационного совета оппозиции

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске членов президиума так называемого Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову. Об этом сообщили в пресс-службе совета.

Кадры задержания сотрудниками ОМОН представителей оппозиционного совета ранее разместил телеканал «Белсат».

В ГУВД Минска заявили, что членов президиума Координационного совета оппозиции Беларуси задержали в рамках административного дела.