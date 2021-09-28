Грета Тунберг резко раскритиковала мировых лидеров

Во вторник 28 сентября шведская активистка Грета Тунберг высмеяла мировых лидеров, открывая климатический саммит в Италии, пишет The Guardian. Тунберг обвинила их в «пустых обещаниях» о возможностях предотвращения глобального потепления.

«Стройте лучше. Бла-бла-бла. Зеленая экономика. Бла-бла-бла. Чистый ноль к 2050 году. Бла-бла-бла. Это все, что мы слышим от наших так называемых лидеров. Слова, звучащие великолепно, так и не возымели эффекта. Наши надежды и амбиции тонут в их пустых обещаниях», — заявила экозащитница на саммите Youth4Climate в Милане.

Помимо Греты Тунберг, сотни других молодых людей со всего мира принимают участие в саммите Youth4Climate. Он проводится итальянским правительством, партнером Великобритании в проведении COP26 (Конференция ООН по изменению климата).

«Конечно, нам нужен конструктивный диалог, — рассказала Тунберг. — Но у них было 30 лет „бла-бла-бла“, и куда это нас привело? Мы все еще можем это изменить — это вполне возможно, но потребует немедленного, резкого ежегодного сокращения выбросов. Но не в том случае, если все будет продолжаться так, как сегодня. Преднамеренное бездействие наших лидеров — предательство по отношению ко всем нынешним и будущим поколениям».

Саммит Youth4Climate посвящен участию молодежи в принятии решений, влияющих на окружающую среду.

«Они приглашают молодых людей на такие встречи, чтобы притвориться, что они слушают нас. Но они нас явно не слушают. Наши выбросы все еще растут. Наука не лжет, — продолжила Тунберг. — Мы больше не можем позволить людям, имеющим власть, решать, что такое надежда. Надежда не пассивна. Надежда — это не бла-бла-бла. Надежда говорит правду. Надежда принимает меры. И надежда всегда исходит от людей».

Экоактивистка Грета Тунберг приобрела широкую известность в августе 2015 года, когда вышла на одиночный пикет возле здания шведского парламента, требуя незамедлительно принять меры по борьбе с климатическими проблемами. Это выступление Тунберг получило отклик по всему миру: многие люди начали проводить акции протеста в разных городах, призывая правительства задуматься о проблемах окружающей среды. В 2019-м Грета Тунберг выступила на конференции ООН по изменению климата, где, как и сейчас, раскритиковала решения мировых лидеров. Тунберг была признана «Человеком года», по версии журнала Time, и дважды номинировалась на Нобелевскую премию мира (2019, 2020).