Верховный суд Беларуси отказал оппозиции в обжаловании результатов выборов

Верховный суд Беларуси отказал в возбуждении дела по жалобе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской на решение Центризбиркома об утверждении результатов выборов.

«В возбуждении дела по жалобе Тихановской Светланы Георгиевны на решение Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 14 августа 2020 года (постановление № 133) отказать. Определение обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит», — подчеркнули в суде.

Верховный суд также отказал в возбуждении дел по аналогичным жалобам, которые подали экс-кандидаты в президенты Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев.