Если объединятся Порошенко, Аваков и Медведчук - они снесут Зеленского, - Розенбаум

Причина постоянного падения рейтинга Зеленского заключается в том, что действия «слуг народа» противоречат ожиданиям большинства украинцев. Так блогер Сергей Розенбаум прокомментировал результаты социологического опроса компании «Социальный мониторинг», представленные 21 августа в Киеве.

«Во-первых, интересная динамика. У „слуг народа“ в июне было 30,5 %, в июле они снизились до 29,8 %, а в августе упали до 26,7 %. На контрасте, на подъеме главный идейный оппонент Зеленского в лице Медведчука. У партии „Оппозиционная платформа“ Медведчука продолжается рост — 21,3 % в августе, в июле было 20,1, в июне — 18,6 %», — привел данные блогер.

В то же время, пишет Розенбаум, «Порошенко начал сдавать», а «что касается Тимошенко, она буксует на месте».

По словам Розенбаума, опрос «Социального мониторинга» хорош тем, «что дает понимание, почему падает рейтинг Зеленского и «слуг народа».

«Проблема Зеленского и компании в том, что они „гребут против течения“, т.е. действуют против ожиданий большинства украинцев. А когда власть проводит политику, которая не отвечает интересам людей — логично, что ее поддержка падает. Как видим, история Порошенко „зеленых“ ничему не научила. Да на самом деле „зеленые“ и продолжают политику Порошенко», — делает вывод блогер.

Например, пишет Розенбаум, большинство украинцев против долговой кабалы перед МВФ, но Зеленский продолжает «сливать» интересы Украины.

«Во вторник мы увидели, как „слуги“ в Раде в очередной раз „сливают“ интересы Украины ради небольшой подачки от ЕС. А ведь такого кредитора как МВФ украинцы вообще ненавидят», — приводит аргумент блогер.

«Но Зеленский & Co продолжают загонять Украину в кабалу перед МВФ, хотя большинство украинцев против: 70,3 % — против повышения цен на газ и тепло; 85,4 % — против сокращения числа школ; 71,0 — против развала медицины (так называемой «реформы»), — написал он.

По словам Розенбаума, до последнего времени у Зеленского и «слуг» был «бронежилет» в виде высокого рейтинга — а без рейтинга они превращаются в «тонущий корабль».

«А еще, как говорится, не социологией единой. Послушайте людей! Простые украинцы в один голос говорят, что Зеленский пришел на обещаниях мира, а превратился во „второго Порошенко“. Но до последнего времени у Зеленского и „слуг“ был „бронежилет“ — это высокий рейтинг. Без рейтинга Зеленский и компания превращаются в „тонущий корабль“ — а с „тонущего корабля“ все бегут», — проводит аналогию автор.

Розенбаум прогнозирует, что против нынешней власти могут ситуативно объединиться даже такие идейные противники как Порошенко, Аваков, Медведчук и другие.

«И если представить вдруг, что крупные игроки — Порошенко, Медведчук, Аваков или Коломойский, Медведчук, Аваков и др. — объединятся, то они просто снесут Зеленского и его окружение. А „слуги“ сами разбегутся, потому что без Зеленского они никто», — заключил блогер Сергей Розенбаум.