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Увидев, что «инвестиция» в «слуг» не сработала, люди видят альтернативу в ОПЗЖ Медведчука, - социолог

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Увидев, что «инвестиция» в «слуг» не сработала, люди видят альтернативу в ОПЗЖ Медведчука, - социолог

Есть ряд причин, поясняющих, почему на протяжении года украинские социологи фиксировали падение рейтингов Владимира Зеленского и его политической силы «Слуга народа». Так доктор социологических наук Павел Кутуев в своем блоге поясняет ключевые тенденции на основе опроса Института анализа и прогнозирования.

Кутуев проводит параллели между СССР времен Никиты Хрущева, обещавшего, что советские люди к 1980 году будут жить при коммунизме и «слугами народа», говорившими во время выборов о «конце эпохи бедности».

«Но бросается в глаза диссонанс между грандиозностью обещаний — тогда построение коммунизма, сегодня предвыборные обещания „слуг“ о конце целой эпохи, а именно — конец эпохи бедности!

„Слуги“ же вместо завершения олигархической эпохи бедности только думают, как сохранить некоторые элементы из того, что им досталось в наследство (от тех самых советских времен)», — так социолог прокомментировал инициативу сохранить школы-санатории.

Как поясняет Кутуев, политологи называют такое положение дел diminishing state capacity — сокращение дееспособности государства.

По словам Кутуева, результаты социсследований свидетельствуют, что люди, сделав вывод, что «инвестиция» в «слуг» не сработала, сегодня видят альтернативу в «Оппозиционной платформе» Виктора Медведчука.

«И социология свидетельствует, что для избирателей такой альтернативой является системная оппозиция — ОПЗЖ во главе с В. Медведчуком. Именно этот политик и его политическая сила четко формулируют вызовы, которые стоят перед Украиной: деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация. Именно поэтому «слуги за год упали на 16 %, а ОПЗЖ выросла почти на 10 % — и сегодня имеет 22,1 %», — пояснил социолог.

Как пишет Кутуев, украинцы увидели, что команда «слуг» способна только использовать идеологический «багаж» Порошенко.

«Избиратели реагируют вполне рационально — зачем нам «смягченное» издание Порошенко в лице Зеленского и «слуг», если есть аутентичный Порошенко и его «Европейская солидарность»? — поясняет социолог.

«А в целом, тренд очевидный — избирателей не удовлетворяет аморфность, несамостоятельность и непрофессионализм „слуг“. Избиратель требует политических сил с а) четкой идеологической идентичностью; б) демонстрацией своей дееспособности», — конкретизировал он.

По словам Павла Кутуева, «новые лица» дискредитировали себя некомпетентностью и ограниченностью.

«Поэтому рост рейтингов партии Медведчука является вполне естественным — он сегодня предлагает не только точный диагноз тому, что творят Зеленский и компания, но и разрабатывает дееспособные рецепты решения этих проблем», — пояснил социолог.

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«Кстати, люди уже просто плюются при высказывании „новые лица“, потому эти „новые лица“ вызывают раздражение своей ограниченностью и некомпетентностью. В свою очередь, Медведчук выступает как государственный управленец и опытный профессионал. А именно такой дееспособности от политиков и государства в целом сегодня и требует украинское общество», — заключил доктор социологических наук Павел Кутуев.

Виктор Медведчук, Слуга народа, Оппозиционная платформа — За життя
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