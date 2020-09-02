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С начала года госбюджет недополучил почти 20 млрд, но ситуация улучшается

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С начала года госбюджет недополучил почти 20 млрд, но ситуация улучшается

В августе государственный бюджет перевыполнен по доходам на 15,2%, или на 13,202 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Доходы госбюджета за август составили 100,172 млрд гривен при плане 86,970 млрд гривен. Следовательно, госбюджет в августе по доходам выполнен с профицитом в 13,202 млрд гривен.

Доходы общего фонда госбюджета в августе составили 85,389 млрд гривен при плане 71,357 млрд гривен, спецфонда – 14,783 млрд гривен при плане 15,612 млрд гривен.

Поступление единого социального взноса (ЕСВ) в августе составило 22,650 млрд гривен, тогда как в августе прошлого года этот показатель составил 21,987 млрд гривен.

В январе-августе госбюджет по доходам выполнен на 97,2%.

Доходы госбюджета за 8 месяцев составили 688,628 млрд гривен при плане в 708,610 млрд гривен. Таким образом, дефицит составил 19,981 млрд гривен.

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За январь-август ЕСВ поступило 185,183 млрд гривен, тогда как в прошлом году за этот же период поступило 176,549 млрд гривен.

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