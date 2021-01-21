Меркель заявила о необходимости освободить Навального

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине призвала освободить российского оппозиционера Алексея Навального.
«Да, я требую немедленного освобождения Навального, как и все правительство ФРГ, мы считаем, это было бы абсолютно верно и необходимо», — сказала Меркель на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос журналиста, выступает ли она за немедленное освобождение Навального.
В понедельник российский суд арестовала Навального на 30 суток. Его в воскресенье задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления.
Навальный задержан якобы за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016