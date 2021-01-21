Меркель заявила о необходимости освободить Навального

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине призвала освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

«Да, я требую немедленного освобождения Навального, как и все правительство ФРГ, мы считаем, это было бы абсолютно верно и необходимо», — сказала Меркель на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос журналиста, выступает ли она за немедленное освобождение Навального.

В понедельник российский суд арестовала Навального на 30 суток. Его в воскресенье задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления.

Навальный задержан якобы за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.