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Трамп за лето существенно сократил отставание от Байдена

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Трамп за лето существенно сократил отставание от Байдена

Президент США Дональд Трамп за три месяца сократил отрыв от своего конкурента по предвыборной гонке Джо Байдена на пять процентных пунктов, теперь Байден опережает его на 7%, сообщает USA Today со ссылкой на совместный опрос с университетом Саффолка в Бостоне.

Так, согласно результатам опроса, проголосовать за Байдена сейчас готовы 50% респондентов, а за Трампа - 43%. Еще 7% опрошенных заявили, что пока не приняли решения, за кого они бы хотели отдать свой голос на грядущих выборах президента.

При этом в начале июня кандидат от демократов опережал действующего президента США на 12%. Вместе с тем, среди тех, кто хочет проголосовать за Байдена, каждый третий заявил, что этим он голосует не столько за самого политика, сколько против Трампа. Среди сторонников Трампа таких людей только 11%.

Кроме того, каждый четвертый респондент заявил, что если кандидат, за которого он голосовал, проиграет, то он возмутится и будет считать, что голосование было нечестным.

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Более 80% людей, поддерживающих Трампа, заявили, что голосование по почте грозит фальсификацией результатов выборов, и только треть демократов считают, что это возможно.

Выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Дональд Трамп, выборы в США, Джо Байден
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