Степанов рассказал, на сколько хватит тестов на COVID-19

На сегодня в вирусологических лабораториях есть запас тестов на COVID-19 на 1,5-2 месяца.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время брифинга 4 сентября.
«Мы делали 200 тестов в сутки, когда я возглавил министерство. Сегодня мы делаем больше 25000. И у нас на 1,5-2 месяца постоянный запас в наших лабораториях, расположенных по всей стране », - рассказал Степанов.
Он добавил, что по состоянию на 2 сентября, в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID-19, есть 26 тысяч коек.
«При этом у нас есть резерв, в котором находится 213 больниц, в котором еще больше 9000 кроватей, и общее количество коек по стране составляет более 35 тысяч», — сказал Степанов.
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