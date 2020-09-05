В Луганской области пожары ликвидированы, на Харьковщине еще тушат

Возгорание 2 центров сухой травы вблизи с. Болотене Станично-Луганского района ликвидировано, а пожар в лесном массиве вблизи с. Воробьевка Двуречанского района (Харьковская обл.) локализовано, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

В частности, пожар двух центров сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачево и с. Лопаскино), которые возникли 2 сентября, локализован. Открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы.

По состоянию на 7:00 5 сентября угрозы населенным пунктам нет.

Всего на территории Луганской области к тушению пожаров привлечено 200 человек и 53 единиц техники, из них от ГСЧС 167 человек личного состава и 38 единиц техники.

В свою очередь, на Харьковщине пожар в лесном массиве вблизи с. Воробьевка Двуречанского района, который возник 2 сентября, локализован. Общая площадь пожара составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара).

"По состоянию на 5 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметру", - говорится в сообщении ГСЧС в субботу утром.

К тушению привлекались 205 человек и 39 единиц техники, из них от ГСЧС 105 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8, которым 4 сентября осуществлено 12 сбросов воды (24 т).