В Луганской области пожары ликвидированы, на Харьковщине еще тушат

Возгорание 2 центров сухой травы вблизи с. Болотене Станично-Луганского района ликвидировано, а пожар в лесном массиве вблизи с. Воробьевка Двуречанского района (Харьковская обл.) локализовано, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.
В частности, пожар двух центров сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачево и с. Лопаскино), которые возникли 2 сентября, локализован. Открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы.
По состоянию на 7:00 5 сентября угрозы населенным пунктам нет.
Всего на территории Луганской области к тушению пожаров привлечено 200 человек и 53 единиц техники, из них от ГСЧС 167 человек личного состава и 38 единиц техники.
В свою очередь, на Харьковщине пожар в лесном массиве вблизи с. Воробьевка Двуречанского района, который возник 2 сентября, локализован. Общая площадь пожара составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара).
"По состоянию на 5 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметру", - говорится в сообщении ГСЧС в субботу утром.
К тушению привлекались 205 человек и 39 единиц техники, из них от ГСЧС 105 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8, которым 4 сентября осуществлено 12 сбросов воды (24 т).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016