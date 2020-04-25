В Житомирской области и Чернобыльской зоне продолжается тушение лесных пожаров

Спасатели продолжают ликвидацию лесных пожаров в Житомирской области, где по состоянию на 07.00 25 апреля продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины, пожар в лесных массивах Овручского района локализован, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7 ч. 25 апреля пожар в лесных массивах Овручского района локализован. Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Виступовицком и Словечанском лесничествах. К тушению привлечены 637 человек и 91 единиц техники, из них от ГСЧС 72 человека личного состава и 18 единиц техники», — говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

Также сообщается, что 23 апреля в ГСЧС поступила информация, что вблизи с.Замысловичи Олевского района возникло возгорание сухой травы и лесного массива.

«По состоянию на 7 ч. 25 апреля продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 163 человека и 30 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек личного состава и 16 единиц техники, в том числе 3 самолета и 1 вертолет, которыми 24 апреля осуществлено 3 сброса — 24 т воды», — подытожили в ГСЧС.

Кроме того, спасатели продолжают тушение пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств в зоне отчуждения и безусловного отселения.

«По состоянию на 7 ч. 25 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах пройденных огнем», — говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и ВСУ. Инженерной техникой создано 949 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1 тыс. 69 человек и 250 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 38 человек личного состава и 236 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета, которыми 24 апреля осуществлено 79 сбросов — 176 т воды.