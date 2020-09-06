Посол Украины в Германии требует ввести эмбарго на нефть и газ из РФ

Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из России в качестве ответа на отравление оппозиционера Алексея Навального.
Об этом дипломат сказал в интервью агентству dpa, которое цитирует DW.
«Пришло время наконец-то поразить господ в Кремле жесткой реакцией», — заявил украинский посол, добавив, что требуемого рядом германских политиков прекращения проекта «Северный поток — 2» недостаточно. По мнению Мельника, режим президента РФ Владимира Путина «должен быть лишен важнейшего источника доходов за свою агрессивную политику».
Украинский посол также потребовал прекращения всех европейских инвестиций в экономику России.
«Покушение на отравление Навального с помощью химического оружия массового поражения — это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина. Это пощечина канцлеру (ФРГ Ангеле Меркель — ред.), федеральному правительству и германской общественности, которые были сознательно унижены», — полагает дипломат.
По его мнению, Путин ранее уже явно демонстрировал, что реакция Берлина на его предыдущие действия не играют для него никакой роли.
Как сообщалось, российскому оппозиционеру Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, которым он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, Навального госпитализировали. 22 августа спецсамолетом он был доставлен в Берлин. Навальный находится в коме, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
2 сентября правительство Германии заявило, что тесты выявили в организме Навального наличие нервно-паралитического вещества «Новичок» времен СССР.
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