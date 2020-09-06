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Посол Украины в Германии требует ввести эмбарго на нефть и газ из РФ

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Посол Украины в Германии требует ввести эмбарго на нефть и газ из РФ

Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из России в качестве ответа на отравление оппозиционера Алексея Навального.

Об этом дипломат сказал в интервью агентству dpa, которое цитирует DW.

«Пришло время наконец-то поразить господ в Кремле жесткой реакцией», — заявил украинский посол, добавив, что требуемого рядом германских политиков прекращения проекта «Северный поток — 2» недостаточно. По мнению Мельника, режим президента РФ Владимира Путина «должен быть лишен важнейшего источника доходов за свою агрессивную политику».

Украинский посол также потребовал прекращения всех европейских инвестиций в экономику России.

«Покушение на отравление Навального с помощью химического оружия массового поражения — это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина. Это пощечина канцлеру (ФРГ Ангеле Меркель — ред.), федеральному правительству и германской общественности, которые были сознательно унижены», — полагает дипломат.

По его мнению, Путин ранее уже явно демонстрировал, что реакция Берлина на его предыдущие действия не играют для него никакой роли.

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Как сообщалось, российскому оппозиционеру Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, которым он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, Навального госпитализировали. 22 августа спецсамолетом он был доставлен в Берлин. Навальный находится в коме, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

2 сентября правительство Германии заявило, что тесты выявили в организме Навального наличие нервно-паралитического вещества «Новичок» времен СССР.

Алексей Навальный, Андрей Мельник
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