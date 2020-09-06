Отрезанные пожаром военные подорвались на минном поле

Двое военнослужащих, отрезанных пламенем во время тушения пожара под Верхнеторецким, подорвались на минном поле противника.
Об этом сообщает в Фейсбуке Оперативно-тактическая группировка «Восток».
«Командование ОТУ „Восток“ сообщает, что во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в „серой зоне“, двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника», — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава возле Верхнеторецкого.
Командование ОТУ «Восток» выражает искренние и глубокие соболезнования семьям погибших воинов.
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