В Одессе начинают финальный этап операции по поднятию танкера Delfi

В Одессе начинают проведение финального этапа операции по поднятию и буксировке танкера Delfi, затонувшего в ноябре прошлого года, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, все испытания завершены, экологическое состояние — в норме.
Завершающая операция включает следующее:
26 августа танкер Delfi с четвертой попытки удалось поставить на киль. В этот день со дна вокруг танкера вытащили валуны, объемом около 50 кубических метров, которые блокировали судно, к борту приварили мощные крепления для тросов, из танков откачали сотню тонн песка, загерметизировали их и наполнили воздухом. Буксиры тянули Delfi за металлический трос, чтобы выровнять легшее на борт судно.
Напомним, что в ноябре прошлого года на рейде Одесского порта потерпел бедствие небольшой танкер «Делфи» под флагом Молдовы.
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