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В Одессе начинают финальный этап операции по поднятию танкера Delfi

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В Одессе начинают финальный этап операции по поднятию танкера Delfi

В Одессе начинают проведение финального этапа операции по поднятию и буксировке танкера Delfi, затонувшего в ноябре прошлого года, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, все испытания завершены, экологическое состояние — в норме.

Завершающая операция включает следующее:

  • откачка воды из танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого положения на грунте (были высокие волны и ветер на днях);
  • испытания водоточности;
  • перемещение на глубину;
  • заведение тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном «Атлас-4»;
  • подтверждение возможности перехода из акватории и собственно переход.

26 августа танкер Delfi с четвертой попытки удалось поставить на киль. В этот день со дна вокруг танкера вытащили валуны, объемом около 50 кубических метров, которые блокировали судно, к борту приварили мощные крепления для тросов, из танков откачали сотню тонн песка, загерметизировали их и наполнили воздухом. Буксиры тянули Delfi за металлический трос, чтобы выровнять легшее на борт судно.

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Напомним, что в ноябре прошлого года на рейде Одесского порта потерпел бедствие небольшой танкер «Делфи» под флагом Молдовы.

Delfi
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