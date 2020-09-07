Попытка власти отменить выборы на Донбассе создала сразу 3 проблемы для Украины, - журналист

Попытка Зеленского & Co отменить выборы в 18 ОТГ на Донбассе создала для Украины сразу три проблемы — политическую, правовую и экономическую. Об этом в своей колонке на сайте «Капитал» пишет журналист Николай Васильковский.

По словам Васильковского, «политическая проблема заключается в том, что решение ЦИК ставит под сомнение легитимность государственной власти на территории этих ОТГ».

Также ЦИК по заказу власти нарушила конституционные права более 500 тысяч украинцев, охарактеризовал журналист правовую проблему.

«В частности, статья 38 Конституции закрепила право граждан Украины свободно избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», — приводит он статью Основного закона.

В то же время, подчеркивает Васильковский, власть своей попыткой отменить выборы наносит прямой финансово-экономический ущерб интересам Украины, потому что избирательные комиссии в 18 ОТГ сформированы и государственный бюджет финансирует их работу.

Как отмечает Васильковский, «среди парламентских партий ни ЕС Порошенко, ни „Батькивщина“ Тимошенко, ни „Голос“ Сороса не промолвили ни единого слова в защиту 500 тысяч украинцев, у которых Зеленский и компания отобрали конституционные права избирать и быть избранными. Понятное дело, что от „слуг народа“ не стоило и ожидать никакой реакции».

В то же время, пишет Васильковский, Виктор Медведчук показал, что на деле будет бороться за права украинцев, живущих вблизи линии разграничения на Донбассе.

«На заседании комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий глава политсовета „Оппозиционной платформы — За жизнь“ добился, чтобы комитет вынес в зал на голосование проект постановления Верховной Рады о проведении выборов в 18 ОТГ на Донбассе, а также выборов в Донецкий и Луганский областной совет», — сообщил журналист.

«Медведчук аргументировал, что в 18 ОТГ проходили выборы в 2015 (выборы в местные советы), в марте 2019 (первый тур) и апреле 2019 (второй тур президентских выборов), а также в июле 2019 года (выборы в Верховную Раду) — а теперь вдруг власть решила, будто выборы проводить нельзя?!» — пишет он.

Васильковский сообщает, что оппозиционные депутаты во главе с Виктором Медведчуком добились того, чтобы вопрос о выборах в 18 ОТГ на Донбассе был вынесен в зал Верховной Рады.

«В итоге, оппозиционные депутаты зафиксировали политическую позицию — есть обращение комитета, чтобы главный комитет по государственному строительству вынес в зал вопрос об отмене решения ЦИК, а также отмене пункта № 3 о том, что не проводятся выборы в Донецкий и Луганский областной совет», — перечисляет автор.

Васильковский добавил, что Медведчук, Рабинович и Бойко также серьезно поломали планы грантоедов, потому что под их давлением комитет ВР не утвердил отчеты таких иностранных агентов как «Национальный демократический институт международных отношений» и «Гражданская сеть ОПОРА».

«А без отчета грантовым организациям, которые финансируются на иностранные деньги, инвесторы не выделит деньги на следующий этап», — пояснил он.

«А на следующий день стало известно, что народный депутат В. Нимченко из партии Медведчука через суд добился, чтобы Государственное бюро расследования и Генеральная прокуратура начали уголовное производство в отношении главы Донецкой ОВГА П. Кириленко и Луганской ОВГА С. Гайдая по ст. 109 УК („Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти“), ст. 157 УК („Воспрепятствование осуществлению избирательного права“), ст. 161 УК („Нарушение равноправия граждан“), ст. 364 („Злоупотребление властью или служебным положением“)», — заключил журналист Николай Васильковский.