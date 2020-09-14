За полтора месяца до выборов президента США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп на общенациональном уровне сократил свое отставание от демократа Джо Байдена до пяти процентов, показывает социологический опрос консервативного телеканала Fox News.

Опрос показал за Байдена готовы проголосовать 51% избирателей, за Трампа — 46%.

При этом Трамп сокращает отставание от Байдена в ключевых штатах.

Отметим, что Байден еще ни разу не отставал от Трампа на общенациональном уровне с тех пор, как объявил о своем выдвижении в президенты США.