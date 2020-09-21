Кличко не исключает, что Киев может оказаться в «красной зоне»

Столичные предприниматели продолжают пренебрегать карантинными правилами, из-за чего Киев может оказаться в красной зоне эпидемиологической опасности.

Как сообщает Укринформ, об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

«Несмотря на то, что уровень заболеваемости растет, предприниматели и посетители кафе, ресторанов, магазинов продолжают пренебрегать элементарными правилами безопасности. Не носят маски, прекратили дезинфицировать помещения, немало заведений работают после разрешенного времени. Это безответственность, в результате которой Киев может оказаться в красной зоне. Я еще раз призываю всех: соблюдайте правила, которые сохранят ваше здоровье. Иначе нам всем придется сидеть снова на карантине», — подчеркнул Кличко.

Он отметил, что за минувшую неделю представители Госпродпотребслужбы и Муниципальной охраны совместно с полицией проверили 248 заведений общественного питания, торговли и рынков Киева и составили 71 протокол о нарушении карантина.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 20 сентября, выявили 2675 новых случаев заражения коронавирусом.

На сегодняшний день в столице уже 19 758 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за сутки — 275.