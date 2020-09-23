Языковой омбудсмен требует сохранить для всех ВНО по украинскому языку и литературе

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе для всех.

Об этом он написал в Фейсбуке.

«Мы подготовили открытое обращение к премьер-министру Украины Денисук Шмыгалю, ведь, как и вы, считаем, что изъятие украинской литературы как обязательного учебного компонента из тестовых испытаний абитуриентов — это одна из самых больших угроз как относительно образовательной реформы, так и в общем государственной гуманитарной политики, поэтому такие эксперименты нам не нужны. Требуем сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе для всех», — написал Кремень.

Вместо этого он предлагает разработать тестовые задания нескольких уровней сложности по украинской литературе для поступающих в зависимости от того, на какие специальности они будут поступать: «гуманитарные» или «технические».

Креминь добавил, что обращение к главе правительства уже поддержали вузы, академики, профессора, ученые, шевченковские лауреаты, писатели и музыканты. Это, в частности, Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Киевский университет имени Бориса Гринченко, Луцкий национальный технический университет, Национальный университет «Острожская академия», Иван Лень (группа «KOZAK SYSTEM»), Сергей Фоменко (группа «Мандри»), Сергей Танчинец (группа «БЕZ ОГРАНИЧЕНИЙ»).

Как сообщалось, в 2021 году Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) предложит абитуриентам два формата теста по украинскому языку.

Выпускники смогут самостоятельно выбирать, какую именно работу выполнять во время ВНО: сертификационную работу по украинскому языку (содержит только задания по украинскому языку) или сертификационную работу по украинскому языку и литературе.