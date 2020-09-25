Трехкратному чемпиону Уимблдона Беккеру грозит семь лет тюрьмы за финансовые нарушения

Одному из лучших теннисистов в истории Борису Беккеру грозит до семи лет лишения свободы по делу о банкротстве. Об этом сообщают Guardian и Sky со ссылкой на прошедшее в Лондоне судебное заседание.
Беккер 24 сентября предстал перед магистратским судом Вестминстера по обвинению в несоблюдении юридического обязательства по раскрытию финансовой информации. В июне 2017 года Беккер был признан банкротом, но недавно сторона обвинения заявила, что экс первая ракетка мира владела квартирой в квартале Coleherne Court в Челси и двумя элитными объектами недвижимости в Германии
Обвинение подчеркивает, что имущество не было задекларировано в период с июня по октябрь 2017 года, когда слушалось дело о его банкротстве. На слушаниях прокурор заявил, что Беккер помимо недвижимости скрыл банковский счет на £1,2 млн, а также 75 тыс. акций ИТ-компании Breaking Data Corp.
В свою очередь Беккер отверг все обвинения в свой адрес в предполагаемом сокрытии активов. Издания отмечают, что судья предупредил Беккера, что если его признают виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до семи лет. Теперь дело передано в суд Саутварка, где 22 октября состоятся итоговые судебные слушания.
Беккер один из самых успешных теннисистов в истории. В 1985 году он стал самым молодым чемпионом Уимблдона в мужском одиночном разряде в возрасте 17 лет и семи месяцев. В его активе 49 титулов в одиночном разряде.
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