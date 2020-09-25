Зеленский внесет в Раду законопроект о налоговой амнистии

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция «Слуга народа») ожидает внесения в Верховную Раду в ближайшие дни президентского законопроекта о налоговой амнистии.
«Цели ясны. Задачи определены. Текст согласован», — написал глава комитета в Facebook в ночь на пятницу.
По его словам, у амнистии несколько задач: дать возможность людям выйти из тени перед внедрением автоматического обмена налоговой информацией, привлечь деньги в экономику и в бюджет, хотя последняя цель не основная.
«Если говорить об объеме денег в тени в сбережениях граждан, конечно, никто не знает точной суммы. По нашим расчетам где-то 50 млрд (долларов). Если удастся вывести хотя бы 10, это будет победой, мое мнение», — добавил Гетманцев.
Президент Украины Владимир Зеленский в мае сообщил, что ожидает введения амнистии капиталов в 2020 году, анонсировав скорую регистрацию в Раде соответствующих законодательных инициатив.
«Амнистию введем в этом году — должны это сделать, мы договаривались и обещали людям. Правда, сейчас были предложения о проценте — 5% и на деньги, и на недвижимость (...) Я думаю, сегодня сложная ситуация в стране, нужно думать об этих процентах. Если есть какая-то недвижимость или другие объекты у человека, нужно послаблять этот процент», — сказал тогда глава государства. «Возможно, недвижимость можно амнистировать под меньший процент или даже под ноль», — добавил он.
Министр финансов Сергей Марченко две недели назад сообщил, что разработанный Минфином законопроект об одноразовом декларировании и налоговой амнистии был направлен в Офис президента.
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