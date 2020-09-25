Boeing 737 Max возобновит полеты в Европе до конца года

Boeing 737 Max может получить разрешение на возобновление полетов от европейского регулятора до конца года. Об этом сообщил в пятницу исполнительный директор Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) Патрик Кай.
«Впервые за полтора года могу сказать, что близится конец работы над Boeing 737 Max», — рассказал Кай, которого цитирует агентство Reuters.
По его словам, EASA ожидает, что сможет снять запрет после того, как его отменит Федеральное авиационное управление (ФАУ) США, а это произойдет, вероятно, в ноябре. Но в связи с необходимостью получения национальных эксплуатационных разрешений отдельными авиакомпаниями возобновление полетов в Европе может занять больше времени.
10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS. После этого многие страны, включая США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.
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