На Закарпатье построят большой курорт, который сможет принимать Олимпиаду

Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров заявил, что в области планируют построить крупный горнолыжный курорт, который сможет принимать зимние Олимпийские игры.
Об этом он сказал на презентации стратегии развития Закарпатья с участием президента Владимира Зеленского, передает ЭП.
«Закарпатью не хватает лишь одного мощного горнолыжного туристического кластера и он у нас будет. Сейчас готовится проект горнолыжного курорта, который будет в 5 раз больше своего аналога в Ивано-Франковской области (Буковель). Ориентировочная стоимость публичных инвестиций 300 млн евро. Наша амбициозная цель — заявка на проведение зимних Олимпийских игр», — отметил он.
Также, по его словам, вскоре начнется строительство долгожданной дороги на самый высокогорный курорт Украины — Драгобрат.
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