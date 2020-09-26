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Появление ложной информации вокруг ЗТМК связано с ближайшими судебными заседаниями в деле комбината, - адвокат частного инвестора

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Появление ложной информации вокруг ЗТМК связано с ближайшими судебными заседаниями в деле комбината, - адвокат частного инвестора

Адвокат частного акционера Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) компании Tolexis Trading Limited Роман Чишинский считает, что информация о якобы покупке 49% акций комбината частным инвестором за счет стабилизационного кредита НБУ является беспрецедентной попыткой давления на суд накануне решающих судебных заседаний в деле комбината.

Об этом сообщают «Українські Новини».

Адвокат заявил, что информация о том, что стабилизационный кредит НБУ, выданный банку «Надра» в 2014 году, якобы был потрачен на покупку ЗТМК, является вымыслом. Он подчеркнул, что сделка по приобретению 49% ООО «ЗТМК» осуществлялась в 2013 году, а стабилизационные кредиты НБУ выдавались банку «Надра», начиная с 31 марта 2014 года.

«На тот момент основная часть денежных средств за предприятие уже была внесена частным инвестором», — объясняет Чишинский.

По словам адвоката, юристы частного акционера ЗТМК — компании Tolexis Trading Limited, расценивают появление и распространение неправдивой информации в отношении приобретения 49% пакета акций ЗТМК как беспрецедентную попытку давления на суд накануне рассмотрения двух решающих судебных дел по ЗТМК.

Чишинский заявил, что 30 сентября 2020 года в Хозяйственном суде Запорожской области состоится слушание по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о расторжении договора о создании ООО «ЗТМК».

«По сути это попытка незаконной реприватизации ЗТМК с использованием правоохранительных органов», — комментирует адвокат.

Также, по словам юриста, 28 сентября, 1 октября и 10 октября 2020 года в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда состоятся судебные заседания по уголовному делу против Владимира Сивака, экс-директора ООО «ЗТМК». По мнению адвоката, дело о якобы незаконной растрате средств предприятия против бывшего генерального директора Сивака сфабриковано, а уголовное преследование экс-руководителя ЗТМК является элементом развязанной с частным акционером войны за актив.

«Юридические позиции и аргументы в пользу Владимира Сивака и собственника 49% ООО „ЗТМК“ — компании Tolexis Trading Limited — позволяют рассчитывать на положительный исход по этим делам. Сегодняшние попытки повлиять на развитие дела через публичное распространение неправдивых данных объясняются отсутствием сильной юридической позиции у наших оппонентов», — отметил Чишинский.

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ЗТМК — единственный в Европе производитель губчатого титана. В ООО «ЗТМК» 51% уставного капитала принадлежит государству, 49% — частной компании Tolexis Trading Limited, входящей в холдинг Group DF. 29 мая 2020 года Фонд государственного имущества Украины произвел смену генерального директора предприятия, уволив Владимира Сивака и назначив Сергея Лубенникова. По словам частного акционера ООО «ЗТМК», данное решение было принято незаконно, так как не было проведено необходимого для смены генерального директора собрания акционеров в присутствии представителей владельца 49% акций.

суд, ЗТМК
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