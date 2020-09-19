Войти
Трамп не видит проблем в хороших отношениях с Путиным
дружба народов
Трамп не видит проблем в хороших отношениях с Путиным
Зеленский возмущен тем, что Порошенко считает себя монархом Украины
резонанс
Зеленский возмущен тем, что Порошенко считает себя монархом Украины

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

позиция
RSS

Положение дел на ЗТМК ставит вопрос об увольнении руководства предприятия, - экс-гендиректор

442
Положение дел на ЗТМК ставит вопрос об увольнении руководства предприятия, - экс-гендиректор

Повестка дня следующего собрания акционеров Запорожского титано-магниевого комбината, назначенного на 29 октября, содержит пункт о повышении зарплаты назначенному Фондом госимущества Украины и.о. директора комбината Сергею Лубенникову «в размере 8 минимальных должностных окладов».

Об этом сообщил на своей странице в сети Фейсбук экс-гендиректор ЗТМК Владимир Сивак. «Это при том, что на заводе продолжаются массовые увольнения персонала», — добавил он.

Также по словам Сивака, на сегодняшний день у комбината образовалась серьёзная задолженность перед работниками предприятия, а также местным и государственным бюджетами. По его данным, задолженность на ООО «ЗТМК» на 14.09.2020:

по выплате заработной платы составляет 18 349 483,45 грн;

долг по оплате единого взноса — 6 587 968,87 грн;

долг по расчету с бюджетом в части военного сбора — 477 439,29 грн;

долг по выплате налога на доходы физических лиц — 5 399 947,10 грн.

«Нынешнее положение дел на комбинате скорее ставит вопрос об увольнении Лубенникова, проведении прозрачного честного конкурса на должность гендиректора ЗТМК, и привлечении к ответственности тех чиновников Фонда госимущества Украины, решения которых стали причиной уничтожения предприятия. Повышение зарплаты себе в такой ситуации — плевок в лицо всему трудовому коллективу», — заявил Сивак.

По мнению экс-гендиректора ЗТМК, деньги на увеличение зарплаты нового и.о. директора планируется взять из целевого фонда, предназначенного для модернизации предприятия.

Сивак напомнил, что в 2013 году частный акционер вложил деньги в ЗТМК. Согласно решениям, достигнутым между государством и акционером, эти инвестиции зашли на предприятие в обмен на миноритарную долю в ООО «ЗТМК» в 49% для частного акционера.

«Часть инвестиций, а именно 177 млн гривен, была внесена с чётким целевым назначением: на модернизацию предприятия. Ни на какие другие цели эти деньги использоваться не могут. С 2013 года эти деньги лежат на депозитных счетах нетронутыми. Причина банальна — старый план модернизации требовал обновлений в связи с возникновением новых условий на рынке, ростом цен на электроэнергию и другие „новые вводные“, возникшие в нашей экономике после 2014 года. Предложенный обновлённый план чиновники Фонда государственного имущества Украины за 6 лет так и не удосужились рассмотреть и утвердить. А также, не удосужились предложить своё видение», — пишет Владимир Сивак.

Согласно его информации, 10 августа 2020 года чиновники Фонда госимущества и и.о. директора Лубенников на собрании акционеров ООО «ЗТМК» приняли решение эти деньги потратить на текущие потребности завода. По словам Сивака, абсолютно игнорируя тот факт, что все эти средства находились на счетах исключительно под чёткое целевое назначение.

«Это — чистой воды беспредел и совершение уголовного преступления на глазах у всех сторон.

Показательно, что все заявления на сей счет в НАБУ были проигнорированы», — сообщил Сивак.

Также Владимир Сивак написал, что 3 сентября 2020 года Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство о возможном покушении новоназначенного руководства ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» на растрату денежных средств, внесенных инвестором на реконструкцию предприятия.

Читайте также: В Украине утвердили новое эпидемическое зонирование: Киев остался «оранжевой» зоне

Напомним, Владимир Сивак — экс-генеральный директор ЗТМК, занимал свой пост с 2013 по 2020 годы. Был освобожден от занимаемой должности решением Фонда государственного имущества Украины 29 мая 2020 года, законность которого не признал, так как оно было принято без участия миноритарного акционера, компании Tolexis Trading Limited (Республика Кипр). С августа 2020 года — глава правления АО «Днипрогаз».

ЗТМК — единственный в Европе производитель губчатого титана. В ООО «ЗТМК» 51% уставного капитала принадлежит государству, 49% — частной компании Tolexis Trading Limited, входящей в холдинг Group DF.

ЗТМК, Владимир Сивак
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 19 сентября 2020
Пятница, 18 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Чем больше Зеленский становится похож на Порошенко 2.0, тем быстрее падает рейтинг «слуг»

73,22 % голосовали на президентских выборах против Порошенко - а теперь мы видим, что нам подсунули Порошенко 2.0, только в гриме Зеленского. Вот почему на наших глазах тает доверие, зато растет рейтинг недоверия Зеленскому. Вот почему рейтинг «слуг» падает. Вот почему растет рейтинг оппозиции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

За 30 лет экономика Китая выросла в 40 раз. Как это китайцам удалось?

Китайский рынок госзакупок является закрытым для других стран. Учитывая, что государство в Китае является основным инвестором в строительство инфраструктуры, то это приводит к развитию китайских компаний. С другой стороны, если бы Китай для своих инфраструктурных проектов потреблял исключительно иностранные товары, то Китай бы превратился в хронического должника. А ситуация могла бы быть совсем другой.
Виталий Романченко
Виталий Романченко
политический аналитик

Рейтинг «Фокуса» продемонстрировал, кто в украинской политике является самостоятельной фигурой

Интересные выводы получаются, если перевести рейтинг «100 самых богатых людей Украины» от журнала «Фокус» в политическую плоскость. Дело в том, что, кроме традиционных участников в лице Рината Ахметова, Виктора Пинчука и других представителей крупного бизнеса, в первой десятке присутствуют еще две фигуры - это глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016