Фракция «Слуга народа» проведет выездное заседание на Донбассе

Парламентская фракция «Слуга народа» планирует провести выездное заседание на Донбассе, заявляет ее лидер Давид Арахамия.

«Слуга народа» планирует заседание фракции на Донбассе, по сути, в нулевой зоне", — сказал Арахамия журналистам во вторник в Киеве, сообщает Интефакс-Украина.

Он сообщил, что ориентировочно оно состоится на следующей неделе.