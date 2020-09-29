Объемы выданных кредитов по программе «5-7-9%» превысили 9 млрд грн

Банки-партнеры Фонда развития предпринимательства (ФРП) на минувшей неделе в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%» заключили 299 новых кредитных соглашений на 577 млн грн, тогда как в целом со старта программы в феврале они выдали 3,81 тыс. займов на 9,06 млрд грн, сообщило Министерство финансов во вторник.
Согласно сообщению, на прошлой неделе 64% «доступных кредитов» (или 371 млн грн) были выданы на рефинансирование ранее привлеченных займов, 21% (или 109 млн грн) — на капитальные инвестиции и 15% (95,97 млн грн) — на пополнение оборотных средств.
Как сообщалось, по данной программе предприниматели могут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет. При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту — ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.
Программа рассчитана на развитие малых и средних предприятий, годовой доход которых не превышает 100 млн грн.
Уполномоченными в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» являются 18 банков: Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, банк «Львов», ПУМБ, Кредобанк, Альфа-Банк, банк «Альянс», ТАСкомбанк, банк «Восток», Поликомбанк, Мегабанк, Райффайзен банк Аваль, банк «Глобус», Креди Агриколь Банк, а также ОТП Банк и Кредитвест Банк.
Согласно данным Минфина вскоре кредиты по условиям соответствующей госпрограммы станут доступными клиентам Агропросперис Банка, с которыми ФРП подписал договор на минувшей неделе.
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