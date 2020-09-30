Переподчинение «Укргидроэнерго» Кабмину поставит крест на инвестициях в гидроэнергетику Украины

Переподчинение «Укргидроэнерго» Кабинету министров не связано с третьим энергопакетом Евросоюза. «Укргидроэнерго» уже выполнило требования относительно корпоратизации компании и успешно привлекает инвестиции с помощью европейских банков.

Так экс-министр энергетики Юрий Продан отреагировал на заявление премьера Дениса Шмыгаля о том, что переподчинение «Укргидроэнерго» необходимо провести в рамках требований третьего энергопакета ЕС, пишет Дело.

«В третьем энергопакете нет никаких вопросов, связанных с продажей предприятий. Есть положения о корпоратизации предприятий, там нет требования продать. EDF во Франции — 100% государственная компания, и ничего, работает по всем правилам. Корпоратизация нужна для привлечения инвестиций в том числе. Но „Укргидроэнерго“ уже корпоратизировано и с инвестициями у компании тоже все хорошо. Третий энергопакет требует эффективного разделения сетей и генерации, поставки, что уже выполнено», — заявил Юрий Продан.

В качестве примера привлечения инвестиций предприятием «Укргидроэнерго» бывший в 2007-2010 годах министром энергетики Продан привел строительство двух гидроагрегатов на Днестровской гидроаккумулирующей станции. По его мнению, успешная реализации этого проекта — это заслуга действующего руководителя «Укргидроэнерго» Игоря Сироты.

«Мне кажется, один из лучших и очень эффективных менеджеров. Он запустил уже два гидроагрегата на Днестровской гидроаккумулирующей станции. Это очень непростая работа. Для этого нужно быть менеджером большого порядка. Я поддерживаю, чтобы он и дальше оставался руководить этой компанией и закончил имеющиеся инвестиционные проекты: Днестровская ГАЭС, Каховская ГЭС, модернизация ГЭС», — сообщил Продан.

Исходя их этого, экс-министр считает попытку Кабинета министров переподчинить себе «Укргидроэнерго» решением необоснованным и разрушающим эффективную систему управления энергетическим комплексом Украины. Также экс-министр обратил внимание на то, что Кабмин не имеет в своем составе и распоряжении людей, которые могут эффективно управлять и анализировать деятельность «Укргидроэнерго».

Издание напоминает, ранее народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что премьер-министр инициировал решение о переподчинении «Укргидроэнерго» непосредственно правительству, чтобы установить контроль над предприятием. Однако, сам Шмыгаль отрицает это, заявив, что «не знает, о чем идет речь», но сказал, что реформы в энергосекторе проводятся в рамках третьего энергопакета ЕС.