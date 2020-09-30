В S&P похвалили банковскую систему Украины

Показатели финансирования и ликвидности банковской системы Украины лучше, чем в других странах СНГ, сообщила заместитель директора направления «Финансовые институты» международного рейтингового агентства S&P Global Ratings Аннет Эсс.

«Украина имеет более сильные показатели финансирования и ликвидности, чем другие страны», — отмечается в ее презентации, продемонстрированной в ходе онлайн-вебинара в среду, передает Интерфакс-Украина.

По словам Эсс, ведущие позиции Украины по показателям банковской системы обусловлены низким соотношением кредитов к депозитам, снижением внешнего долга банковского сектора, стабильностью вкладов в условиях текущего кризиса и постепенным снижением долларизации депозитов.

При этом она отметила, что чистый внешний долг банковского сектора Украины имеет отрицательный показатель.