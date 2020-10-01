Навальный обвинил в своем отравлении Путина

Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.

Об этом Навальный сказал в интервью Der Spiegel.

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего», — отметил он.

В беседе с изданием политик подтвердил, что после курса лечения в Германии вернется в Россию.

«Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!», — заявил Навальный.