Большинство украинцев считает Россию агрессором, угрожающим существованию страны

Более половины (54,6%) опрошенных украинцев считает, что Россию «агрессором, который угрожает существованию Украины как государства, от которого необходимо защищаться и не поддерживать никаких отношений», свидетельствуют данные проведенного центром «Социс» в сентябре исследования.

На вопрос «если говорить о Вашем отношении к России, то с каким из утверждений в настоящее время Вы больше согласны?», четверть (26,1%) поддержала вариант: «Россия — обычное соседнее государство, с которым необходимо поддерживать добрососедские отношения как и со всеми другими странами», а 8,1% респондентов согласны с трактовкой: «Россия — дружеская и братская для нас страна, с которой необходимо развивать теплые и дружеские отношения».

К «другому» варианту склонны лишь 1,7% опрошенных, а 9,6% — отказались ответить на вопрос социологов.

Телефонный опрос проводился 18 — 28 сентября 2020г. по всей территории Украины, (во всех областях и в т.ч. Киеве), кроме АР Крым и временно неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей.

Всего было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования (доверительный интервал) составляет +/- 2,2%.