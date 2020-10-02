Войти
Зеленский винит выборы в росте числа заболевших COVID-19
позиция
Зеленский винит выборы в росте числа заболевших COVID-19
Трамп снова отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов
резонанс
Трамп снова отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Евросоюз согласовал санкции против Беларуси

142
Евросоюз согласовал санкции против Беларуси

Европейский союз со 2 октября введет санкции в отношении нескольких десятков официальных лиц Белоруссии, которые несут ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Об этом на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает Reuters.

«Мы решили реализовать санкции, которые согласовали в августе», — заявил Мишель.

По словам главы Евросовета, 2 октября письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен. Он также отметил, что туда не входит президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкционные списки были подготовлены заранее, а письменная процедура их утверждения — чисто технический момент.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, объясняя отсутствие имени Лукашенко в черном списке, сказал: «Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога». Как отметил французский лидер, ЕС призывает белорусского лидера пойти на диалог через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), принять меры по установлению доверия, а также освободить политических заключенных, в особенности экс-кандидатов в президенты.

«Важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум. В противном случае в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список», — пояснил Макрон.

Читайте также: У Трампа и его супруги подтвержден COVID-19

Выборы в Беларуси прошли в начале августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, находящийся у власти 26 лет. Он набрал более 80% голосов избирателей. Оппозиция назвала результаты фальсификацией, после чего в стране начали регулярно проходить митинги, шествия и акции, которые перерастали в столкновения с силовиками. С обеих сторон были пострадавшие. Местные СМИ сообщали о нескольких погибших протестующих. Лукашенко говорил, что акциями управляли зарубежные силы. Итоги выборов в Беларуси также не признали страны Европы, США и Канада.

ЕС, Беларусь, санкции
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 2 октября 2020
Четверг, 1 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему я не верю в аграрную сверхдержаву

Состоянием на 2019 год общее количество трудоспособного населения составляет 16,5 млн чел. И только 3 млн работает в сельском хозяйстве. Если допустить, что одно рабочее место в сельском хозяйстве создаёт ещё рабочее место в смежных отраслях, то это 6 млн. Что делать с остальными 10 млн? В аграрной державе это потенциальные кандидаты на эмиграцию.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?

«Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда», - любил говорить знаменитый полководец Александр Суворов. Так вот, в нашем случае самопровозглашенного «патриота» Турчинова можно ставить к стенке, не дожидаясь, пока пройдет три года.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О рисках стимулирующей денежно-кредитной политики в развивающихся странах

В период турбулентности развивающиеся страны особо уязвимы. Стимулирующая денежно-кредитная политика может (не обязательно, но может) дополнительно осложнить ситуацию, в результате не исключен «идеальный шторм» - одновременным наступлением долгового, валютного, банковского кризиса и неплатежей в экономике.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016