Евросоюз согласовал санкции против Беларуси

Европейский союз со 2 октября введет санкции в отношении нескольких десятков официальных лиц Белоруссии, которые несут ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Об этом на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает Reuters.

«Мы решили реализовать санкции, которые согласовали в августе», — заявил Мишель.

По словам главы Евросовета, 2 октября письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен. Он также отметил, что туда не входит президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкционные списки были подготовлены заранее, а письменная процедура их утверждения — чисто технический момент.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, объясняя отсутствие имени Лукашенко в черном списке, сказал: «Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога». Как отметил французский лидер, ЕС призывает белорусского лидера пойти на диалог через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), принять меры по установлению доверия, а также освободить политических заключенных, в особенности экс-кандидатов в президенты.

«Важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум. В противном случае в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список», — пояснил Макрон.

Выборы в Беларуси прошли в начале августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, находящийся у власти 26 лет. Он набрал более 80% голосов избирателей. Оппозиция назвала результаты фальсификацией, после чего в стране начали регулярно проходить митинги, шествия и акции, которые перерастали в столкновения с силовиками. С обеих сторон были пострадавшие. Местные СМИ сообщали о нескольких погибших протестующих. Лукашенко говорил, что акциями управляли зарубежные силы. Итоги выборов в Беларуси также не признали страны Европы, США и Канада.