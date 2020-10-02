У Трампа и его супруги подтвержден COVID-19

Президент США Дональд Трамп сообщил, что результаты тестов на COVID-19, взятые у него и его жены, показали положительный результат.

«Сегодня тесты на COVID-19, взятые у меня и Мелании, показали положительный результат. Мы немедленно начинаем свой карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!» — написал Трамп в своем твиттере.

Ранее Трамп сообщил, что вместе с супругой Меланией сдали тесты на коронавирусную инфекцию после того, как стало известно о заболевании, выявленном у его советницы Хоуп Хикс.

«Хоуп Хикс, которая так много работала, даже не делая небольшого перерыва, только что получила положительный результат на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ждем результатов наших тестов. А пока мы начнем наш процесс карантина!» — написал Трамп в своем Твиттере.

Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями, находилась с Трампом в одном самолете.