У Трампа и его супруги подтвержден COVID-19

Президент США Дональд Трамп сообщил, что результаты тестов на COVID-19, взятые у него и его жены, показали положительный результат.
«Сегодня тесты на COVID-19, взятые у меня и Мелании, показали положительный результат. Мы немедленно начинаем свой карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!» — написал Трамп в своем твиттере.
Ранее Трамп сообщил, что вместе с супругой Меланией сдали тесты на коронавирусную инфекцию после того, как стало известно о заболевании, выявленном у его советницы Хоуп Хикс.
«Хоуп Хикс, которая так много работала, даже не делая небольшого перерыва, только что получила положительный результат на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ждем результатов наших тестов. А пока мы начнем наш процесс карантина!» — написал Трамп в своем Твиттере.
Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями, находилась с Трампом в одном самолете.
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