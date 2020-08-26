Польша и Литва упрощают въезд для белорусов

В Польше и Литве заявили об упрощении въезда для белорусов, несмотря на ограничения по COVID-19.

Об этом сообщает TUT.by.

Как отмечается, границы стран Евросоюза для большинства белорусов по-прежнему закрыты из-за ситуации с пандемией коронавируса. Однако правительство Литвы утвердило предложение, согласно которому белорусы смогут въехать на территорию Литвы, несмотря на все ограничения по COVID-19, но с «особыми гуманитарными политическими целями».

В посольстве Литвы в Беларуси объяснили, что запросы граждан для въезда на территорию Литвы по гуманитарным целям рассматриваются индивидуально, решения принимаются при наличии обоснованной информации, подтверждающей цель поездки.

В МВД Литвы пояснили, что разрешения на въезд по особым гуманитарным причинам в нынешней политической ситуации могут быть выданы жертвам репрессий, активным членам оппозиции.

«Помимо прочего, граждане Беларуси могут приехать в Литву и подать заявление о предоставлении убежища, если они чувствуют, что их преследуют или существует реальная угроза их безопасности и жизни. Убежище в Литве предоставляется в соответствии с законом „О правовом статусе иностранцев“. Иностранцы могут подавать ходатайства о предоставлении убежища в пункте пограничного контроля или на территории Литвы (в Государственную пограничную службу или Департамент миграции)», — пояснил глава отдела стратегический коммуникаций МВД Литвы Миндаугас Баярунас.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также высказался о намерении упростить для белорусов въезд в страну. Советник посольства Польши в Минске Аркадиуш Клембек отметил, что пока каких-то рекомендаций, какие конкретно категории граждан попадут под упрощенный въезд, они не получали.

Тем временем Моравецкий отметил, что белорусы, приезжающие в Польшу, очень помогают польской экономике, независимо от того, студенты это или рабочие. Он добавил, что упрощенный въезд будет предоставлен в том числе для желающих обучаться в польских вузах. Еще есть время, чтобы приступить к занятиям с 1 октября.

Как сообщалось, в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.