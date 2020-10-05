Степанов прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом до 5 тысяч случаев в сутки

С середины июля количество госпитализированных с диагнозом COVID-19 или подозрением на коронавирусную болезнь в Украине выросло почти в 5 раз, а суточный прирост больных может достичь на этой неделе 5 тысяч, прогнозируют в Минздраве.
Об этом сказал в понедельник на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
«У нас почти 37 тысяч коек, из которых 30 тысяч уже введены в действие, остальные в резерве. На сегодняшний день 16 745 находятся в больнице либо с подтвержденным диагнозом, либо с подозрением. У нас напряженная ситуация, но она не является критической. Но по тому отношению, которое у нас есть к правилам новой реальности... мы будем очень быстро расти. На прошлой неделе у нас более 4,5 тысячи (выявленных в сутки больных). Практически уверен, что на этой неделе мы перейдем отметку в 5 тысяч, исходя из нашего отношения. Можем расти дальше», — ометил он.
Глава МОЗ сообщил, что на утро 5 октября количество людей, находящихся в стационаре, — 16 745 человек, а на середину июля это количество было 3,5 тысячи. То есть почти в 5 раз больше стало тех, кого кладут в больницы.
Степанов добавил, что у нашей медицинской системы есть предел как по койкам, так и по врачам.
Поэтому если будут продолжаться концерты и другие массовые мероприятия, то может случиться ситуация, когда больниц не хватит.
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