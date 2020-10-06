«Укрпошта» подписала с ЕИБ кредитное соглашение на EUR30 млн на модернизацию логистической сети

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и «Укрпошта» в ходе 22-го саммита Украина-ЕС в Брюсселе подписали соглашение о привлечении кредита в размере EUR30 млн на строительство трех новых сортировочных центров, 20 почтовых депо и развитие IT-инфраструктуры, сообщила вице-президент ЕИБ Лиляна Павлова.
«Проекты будут посвящены поддержке улучшения модернизации логистической сети „Укрпошты“, включая новые сортировочные узлы, около 20 новых депо, а также инвестиции в IТ-инфраструктуру», — сказала она в ходе пресс-брифинга во вторник.
По ее словам, инвестиции позволят улучшить уровень почтовых услуг и сократить время доставки международных и внутренних посылок, писем и документов.
Кредит предоставляется вместе с технической помощью для модернизации логистической сети национального почтового оператора, добавили в ЕИБ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016