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«Укрпошта» подписала с ЕИБ кредитное соглашение на EUR30 млн на модернизацию логистической сети

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«Укрпошта» подписала с ЕИБ кредитное соглашение на EUR30 млн на модернизацию логистической сети

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и «Укрпошта» в ходе 22-го саммита Украина-ЕС в Брюсселе подписали соглашение о привлечении кредита в размере EUR30 млн на строительство трех новых сортировочных центров, 20 почтовых депо и развитие IT-инфраструктуры, сообщила вице-президент ЕИБ Лиляна Павлова.

«Проекты будут посвящены поддержке улучшения модернизации логистической сети „Укрпошты“, включая новые сортировочные узлы, около 20 новых депо, а также инвестиции в IТ-инфраструктуру», — сказала она в ходе пресс-брифинга во вторник.

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По ее словам, инвестиции позволят улучшить уровень почтовых услуг и сократить время доставки международных и внутренних посылок, писем и документов.

Кредит предоставляется вместе с технической помощью для модернизации логистической сети национального почтового оператора, добавили в ЕИБ.

Укрпошта, ЕИБ, кредит
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