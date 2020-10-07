Расшифровка «черных ящиков» Ан-26 выявила грубые нарушения

Расследование авиакатастрофы Ан-26 выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.
Об этом написал глава правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы вице-премьер Олег Уруский в Facebook.
«На сегодня можно констатировать, что по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлен трагический шестой полет самолета Ан-26Ш, а также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов. Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по „ИКМ“ (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя. Также расследование показало наличие грубых нарушений, как в исполнение полетных задач, так и в организации полетов в целом», — отмечается там.
Уруский отметил, что сейчас правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября 2020 года в Харьковской области, продолжает свою работу.
Министерство обороны Украины планирует завершить собственное служебное расследование 12 октября. После этого материалы будут переданы в военные комиссариаты и, ориентировочно, после 15 октября 2020 года может стартовать процесс выплат компенсаций семьям погибших.
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