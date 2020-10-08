Глава НБУ назвал основные камни преткновения в переговорах с МВФ

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, со стороны Национального банка нет ни одного невыполненного обязательства перед МВФ. Но на пике обсуждения МВФ и Минфином проект государственного бюджета на следующий год.
«Сейчас продолжаются дискуссии с Минфином и Минэкономразвития вокруг нескольких ключевых бюджетных показателей. В частности, касательно уровня доходов, размера дефицита бюджета и его финансирования. Мы понимаем, что в среднесрочной перспективе желательно было бы сузить дефицит бюджета до 2-3% от ВВП, но в нынешних условиях, когда экономика страдает от кризиса, это очень тяжело, — рассказал Кирилл Шевченко в интервью ZN.UA. — Также один из дискуссионных на сегодня вопросов, насколько я знаю, это вопрос расходов госбюджета из Фонда борьбы с COVID-19 ».
Кроме того, по словам главы НБУ, вызывает определенные беспокойства антикоррупционная политика, которая также является частью Меморандума с фондом.
По его словам, вопросу продолжения сотрудничества с фондом «действительно серьезный и очень беспокоит Национальный банк».
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