Правительство упростило условия программы «Доступные кредиты 5-7-9%»

Кабинет Министров принял изменения в условия программы «Доступные кредиты 5-7-9%».
Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает пресс-служба.
«Внесенные изменения в программу касаются либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства в части повышения максимального уровня их годового дохода до эквивалента 10 млн евро».
Дополнительно изменения касаются исключения из повестки требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса — решение будут принимать банки-кредиторы.
Еще одно изменение — теперь использовать кредитные средства можно для приобретения земельных участков как отдельно, так и вместе с нежилой недвижимостью.
Напоминаем, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общий объем займов по кредитам для МСБ «5-7-9» превысил 9 миллиардов.
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