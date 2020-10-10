За сутки госпитализировали почти 1000 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Харьковской, Тернопольской, Львовской и Одесской областях.
Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
«За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в городе Киев - 532 случая, в Харьковской области - 510 случаев, Львовская область - 402 случая, Одесская область - 338 случаев, Тернопольская область - 306 случаев», - сказал Степанов.
Он отметил, что на сегодня в больницах находятся более 19 тыс. пациентов с подтвержденным COVID-19 или с соответствующими симптомами.
Кроме того, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали наибольшее число летальных случаев от COVID-19 - 108.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 9 октября, зафиксировали 5728 случаев заражения коронавирусом, общее их количество составляет 256 266.
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