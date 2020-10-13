Медведчук одной поездкой в Москву решил проблему с покупкой вакцины от коронавируса, - Калиниченко

У украинцев возникает вопрос, на что власть потратила 65 миллиардов гривен из так называемого «коронавирусного фонда» — и где результаты этой деятельности.
Так медиа-эксперт Лариса Дроздова прокомментировала начало второй волны эпидемии коронавируса. Об этом Дроздова написала в Facebook.
«А что „власть“ делала с марта по октябрь за 65 млрд., выделенных на борьбу с COVID-19? (Просто спросила)», — с иронией задала вопрос Дроздова.
Политический аналитик Алексей Калиниченко поддержал Дроздову, прокомментировав ее пост в том ключе, что один Виктор Медведчук сделал для украинского народа больше, чем Зеленский и руководство Украины вместе взятые.
Калиниченко написал, что оппозиционный политик решил вопрос о закупке вакцины от коронавируса, которая может спасти тысячи жизней.
«Медведчук одной своей поездкой в Москву сделал больше для украинского народа, чем „зелёные“ за все время. Договорился с Путиным о покупке вакцины, которая может спасти тысячи жизней», — отметил он.
По словам Калиниченко, одна поездка Медведчука оказалась более результативной, чем все действия власти во главе с Зеленским.
«Одна поездка Медведчука оказалась эффективнее, чем все телодвижения власти во главе с Зеленским, которые непонятно куда потратили 65 млрд.», — пришел к выводу аналитик.
«Как говорится, почувствуйте разницу, когда за дело берутся профессионалы», — заключил политический аналитик Алексей Калиниченко.
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